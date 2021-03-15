حمادة صدقي: رحلت عن الإنتاج الحربي لأسباب شخصية وليس من أجل الهلال





صرح حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الأنتاج الحربي أن رحيله عن الفريق جاء بسبب التفاوض مع الكابتن أحمد كشري أثناء تواجده وعدم تقدير الإدارة وإحترامها له.





وأضاف في تصريحات أدلى بها لبرنامج أوضة اللبس مع أحمد حسام ميدو أنه علم عن طريق أحد الأصدقاء المقربين أن إدارة الإنتاج الحربي تفاوض مدير فني آخر وهو ما لم يسمح به ووافق على طلب الهلال وقدم إستقالته على الفور.





وواصل :" لم أخل بأي اتفاق بيني وبين أي مجلس إدارة عملت معه ولكن رحيلي عن الإنتاج الحربي كان لأسباب خاصة وتواصلت مع مسؤولي الهلال للعودة لتدريب الفريق مرة أخرى:".





وأنهى:" موافقتي على تدريب الهلال جاء بعد أن سألت أحد أعضاء المجلس حول ما إذا كان لاعبوا الفريق يتعقدون أنني قمت بالهروب قبل مواجهة الأهلي وأجابني بالنفي قبل أن أجد نفسي خارج الإطار الفني بسبب التعاقد مع مدرب آخر.