Advertisements

حمادة صدقي: رحلت عن الإنتاج الحربي لأسباب شخصية وليس من أجل الهلال

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

صرح حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الأنتاج الحربي أن رحيله عن الفريق جاء بسبب التفاوض مع الكابتن أحمد كشري أثناء تواجده وعدم تقدير الإدارة وإحترامها له.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لبرنامج أوضة اللبس مع أحمد حسام ميدو أنه علم عن طريق أحد الأصدقاء المقربين أن إدارة الإنتاج الحربي تفاوض مدير فني آخر وهو ما لم يسمح به ووافق على طلب الهلال وقدم إستقالته على الفور.

وواصل :" لم أخل بأي اتفاق بيني وبين أي مجلس إدارة عملت معه ولكن رحيلي عن الإنتاج الحربي كان لأسباب خاصة وتواصلت مع مسؤولي الهلال للعودة لتدريب الفريق مرة أخرى:".

وأنهى:" موافقتي على تدريب الهلال جاء بعد أن سألت أحد أعضاء المجلس حول ما إذا كان لاعبوا الفريق يتعقدون أنني قمت بالهروب قبل مواجهة الأهلي وأجابني بالنفي قبل أن أجد نفسي خارج الإطار الفني بسبب التعاقد مع مدرب آخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمادة صدقي الهلال الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 14 ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 27 دقيقة

لابورتا يستهدف ضم جلاد الحراس إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كلوب يعرض 4 نجوم للبيع للإبقاء على محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بيان ناري.. الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بالهروب بسبب الأهلي

فرج عامر: سموحة "بريء" من أزمة صدقي والاخير يرد: "أنا مش صغير عشان أهرب"

تفاصيل مكالمة حمادة صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

حمادة صدقي: تربطني علاقة قوية بفرج عامر وهذه أسباب رحيلي عن سموحة

حمادة صدقي يكشف عن موقفه من قيادة الأهلي في المستقبل

ميدو يوجه رسالة إلى إدارة الإنتاج الحربي بشأن حمادة صدقي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

06:31 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار