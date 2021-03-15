تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي وولفرهامبتون.









وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: أليسون بيكر.





خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.





خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.





خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.