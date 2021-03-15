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تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي
الإثنين 15/مارس/2021 - 06:30 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي وولفرهامبتون.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.
خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.
خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.
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