Advertisements

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يلتقي اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي وولفرهامبتون.


وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يعرض 4 نجوم للبيع للإبقاء على محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ أقل من ساعة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لابورتا يستهدف ضم جلاد الحراس إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

06:31 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار