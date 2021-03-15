موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق فيتا كلوب الكونغولي، غدًا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب على ملعب مارتيرس بينتكوت، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للشياطين الحمر، على تشكيل فريقه لمواجهة فيتا كلوب، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، محمد شريف.