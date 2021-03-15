ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الإثنين





يشهد اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري، إقامة مباراة واحدة من الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويستضيف نادي البنك الأهلي فريق نادي الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام على ملعب إستاد المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، في تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.





ويستعرض " الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين :

1- الزمالك برصيد 33 نقطة.

2- الأهلي برصيد 27 نقطة.

3- بيراميدز برصيد 25 نقطة.

4- إنبي برصيد 24 نقطة.

5- مصر المقاصة برصيد 24 نقطة.

6- المصري البورسعيدي 23 نقطة.

7- سموحة 22 نقطة.

8- الاتحاد السكندري 22 نقطة.

9- غزل المحلة 22 نقطة.

10- الجونة 21 نقطة.

11- سيراميكا 21 نقطة.

12- أسوان 17 نقطة.

13- المقاولون العرب 15 نقطة.

14- البنك الأهلي 14 نقطة.

15- طلائع الجيش 13 نقطة.

16- الإسماعيلي 10 نقاط.

17- الإنتاج الحربي 10 نقاط.

18- وادي دجلة 9 نقاط.