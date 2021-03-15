Advertisements

باريس سان جيرمان يستعد للإنقضاض على نجم مانشستر يونايتد

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة حيث أنه من المقرر أن ينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد، في صيف عام 2022.


وبحسب شبكة " فوت ميركاتو "الإيطالية، فإن بول بوجبا صاحب يدرك تمامًا بأن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا، للحديث عن إمكانية إنتقال اللاعب الى ملعب بارك دي برانس، نهاية الموسم الجاري.

وترغب العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع بول بوجبا هذا الصيف على رأسها ريال مدريد ويوفنتوس.

أخبار تهمك

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 6 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

لابورتا يستهدف ضم جلاد الحراس إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ حوالي 11 ساعة

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ أقل من ساعة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ يوم

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يعرض 4 نجوم للبيع للإبقاء على محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

06:31 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار