باريس سان جيرمان يستعد للإنقضاض على نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة حيث أنه من المقرر أن ينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد، في صيف عام 2022.









وبحسب شبكة " فوت ميركاتو "الإيطالية، فإن بول بوجبا صاحب يدرك تمامًا بأن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا، للحديث عن إمكانية إنتقال اللاعب الى ملعب بارك دي برانس، نهاية الموسم الجاري.





وترغب العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع بول بوجبا هذا الصيف على رأسها ريال مدريد ويوفنتوس.