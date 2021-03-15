بيونسيه تصنع التاريخ.. وبيلي إيليش تتصدر المشهد في ليلة الجرامي



ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن الحفل شهد كتابة تاريخ جديد للنجمة بيونسيه، التي اصبحت المغنية صاحبة أعلى نسبة فوز بجوائز جرامي في التاريخ ضمن فئات النساء، بعد وصول عدد جوائزها لـ 28 جائزة إجمالية أضيف لها أمس جائزة أفضل أداء بموسيقي R&B.



كما حصدت المغنية بيلي إيليش البالغة من العمر 19 عام، أهم جائزة بالحفل وهي جائزة "ريكورد العام"، عن اغنيتها Everything I Wanted.



نظمت أمس فعاليات الدورة رقم 63 لحفل جوائز الجرامي، في احتفالية بالهواء الطلق لم تتضمن تنظيم سجادة حمراء لاستقبال النجوم.