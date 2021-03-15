ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونجولي

يتأهب عشاق وجماهير القلعة الحمراء، لمشاهدة المباراة الهامة والمرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأهلي يحتاج إلى حصد الثلاث نقاط من المباراة، لتحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، بعدما حصد 4 نقاط من 3 مواجهات، أي فقد 5 نقاط.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.





وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:





1- سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط

2- فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط

3- الأهلي برصيد 4 نقاط