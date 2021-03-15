زين مالك يكرر هجومه على منظمي الجرامي



ونقلت صحيفة ديلي ميل، تغريدات لمالك اتهم بها المنظمين بالرشوة، وطالب بإنتهاء ما سماه باللجان السرية التي تقرر من تختار لجوائز العام.









وكان قد طرح زين أغنية جديدة خلال العام الماضي كان يتوقع أن تحصد ترشيحات بارزة بحفل جرامي هذا العام.



كرر المغني البريطاني الشاب زين مالك هجومه على منظمي حفل جوائز الجرامي، عقب نهاية الحفل وذلك بعد استبعادهم له من قوائم المرشحين للعام الجاري.