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كارتيرون يرفع طلب عاجل لإدارة الزمالك

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:17 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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رفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلبًا لإدارة النادي، بالحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وعدم التفريط في أي لاعب تحت أي ظرف. يأتي ذلك في ظل سعي الفريق للمنافسة على الفوز ببطولة الدورى الممتاز وكذلك بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثامنة مساءًا يعقبه المؤتمر الصحفي لمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسى.

كما يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم أيضاً لوضع الترتيبات النهائية للمباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء.

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