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كارتيرون يرفع طلب عاجل لإدارة الزمالك
الإثنين 15/مارس/2021 - 07:17 ص
أمل الحلفاوي
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رفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلبًا لإدارة النادي، بالحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وعدم التفريط في أي لاعب تحت أي ظرف. يأتي ذلك في ظل سعي الفريق للمنافسة على الفوز ببطولة الدورى الممتاز وكذلك بطولة دورى أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثامنة مساءًا يعقبه المؤتمر الصحفي لمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسى.
كما يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم أيضاً لوضع الترتيبات النهائية للمباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء.
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