كلوب يعلق على مشاركة دايك وجوميز في اليورو

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي حقيقة الأنباء التي أكدت مشاركة ثنائي الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو جوميز في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020 ) المقرر إقامتها في الصيف المقبل.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن فان دايك نجم دفاع هولندا أصيب في ركبته أثناء مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي في أكتوبر الماضي بينما تعرض جوميز لإصابة في نوفمبر الماضي أثناء تواجده مع المنتخب الإنجليزي.



