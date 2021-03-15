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كلوب يعلق على مشاركة دايك وجوميز في اليورو

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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 كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي حقيقة الأنباء التي أكدت مشاركة ثنائي الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو جوميز في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020 ) المقرر إقامتها في الصيف المقبل.

 وأشارت تقارير صحفية إلى أن فان دايك نجم دفاع هولندا أصيب في ركبته أثناء مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي في أكتوبر الماضي بينما تعرض جوميز لإصابة في نوفمبر الماضي أثناء تواجده مع المنتخب الإنجليزي.

 وقال كلوب في تصريحات صحفية:"القرار ليس بيدي في الحقيقة ولكن بالمعلومات التي أملكها فإن مشاركتهما في اليورو غير متوقعة، ليس لأنني لا أرغب في ذهابهم بل بسبب مدة الإصابة". واختتم كلوب تصريحاته قائلا:"نأمل أن يكون بوسعهما التواجد خلال فترة الإعداد للموسم المقبل".

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