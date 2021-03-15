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305 إصابات و5 وفيات بفيروس كورونا في المغرب

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الاثنين، 305 إصابات و5 وفيات بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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فيروس كورونا المغرب 305 إصابات

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