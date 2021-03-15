تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

كشف عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المستقيل، عن مفاجأة مدوية بشأن امتلاكه تسجيلا صوتيا لبعض مسؤولي الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتفقون علي إشعال الفتنة بين أبوجبل وجنش.





تصريحات عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك السابق





وقال عمرو عبدالسلام مدرب حراس الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية: "كنت مدربا لأفضل 3 حراس مرمي في مصر، وبالتالي لابد أن اكون علي دراية بمثل هذه الأمور والمخططات الشيطانية التى هدفها إسقاط الزمالك وإيقاف مسيرته".





وشدد عبدالسلام علي خبرة وإمكانيات أبوجبل وجنش في الحفاظ على فريق الزمالك وعدم السماح للمتربصين بالوقيعة بينهم، مؤكدا أنه مدين بالفضل لجميع الحراس بالبيت الأبيض في البطولات.





وأتم عبدالسلام تصريحاته مشيرا إلى أن التسجيلات الصوتية والرسائل التى حصل عليها معلوم مصدرها جيدا، ولا تخص أي مسؤول سابق بنادي الزمالك، مؤكدا أن أصحاب تلك التسجيلات يعلموا جيدا أن مخططهم تضد حراس الأبيض تم كشفه.



