Advertisements

كومان يوجه صدمة لبرشلونة بسبب أجويرو

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:20 ص
اجويرو
اجويرو
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني حسم موقفه بشأن التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كومان يرفض بشكل قاطع التعاقد مع أجويرو ويقول بوضوح نعم لمهاجمين على شاكلة النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي والبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان يُرغب في الرهان على مهاجمين أقوياء وأصغر سناً عن أجويرو الذي سيبلغ عامه الـ 33 في شهر يونيو المقبل بالإضافة إلى أنهم سيكون لديهم رغبة كبيرة في تحقيق البطولات.

وعلى جانب آخر، أشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد يمتلك إتفاقاً بالفعل مع أجويرو من أجل التعاقد معه بشكل مجاني بعقد يمتد حتى 2023 في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اجويرو

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ يوم

كارتيرون يرفع طلب عاجل لإدارة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

منذ 42 دقيقة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

لابورتا يستهدف ضم جلاد الحراس إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

08:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار