كومان يوجه صدمة لبرشلونة بسبب أجويرو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني حسم موقفه بشأن التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كومان يرفض بشكل قاطع التعاقد مع أجويرو ويقول بوضوح نعم لمهاجمين على شاكلة النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي والبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان يُرغب في الرهان على مهاجمين أقوياء وأصغر سناً عن أجويرو الذي سيبلغ عامه الـ 33 في شهر يونيو المقبل بالإضافة إلى أنهم سيكون لديهم رغبة كبيرة في تحقيق البطولات.





وعلى جانب آخر، أشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد يمتلك إتفاقاً بالفعل مع أجويرو من أجل التعاقد معه بشكل مجاني بعقد يمتد حتى 2023 في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



