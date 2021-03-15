البدري يجهز مفاجأة لـ"صلاح" في معسكر المنتخب

ذكرت مصادر من الجهاز الفني لمنتخب مصر أنه هناك اتجاه لمنح شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مباراتي المنتخب الوطني أمام كلا من كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الحالي وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.





وهناك اتجاه بنسبة كبيرة داخل الجهاز الفني للمنتخب بعدم تواجد عبد الله السعيد مع المنتخب الوطني في معسكر مارس الحالي وأن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ينوي منح شارة القيادة لمحمد صلاح بعد التشاور مع الثلاثي عمرو السولية نجم الأهلي ومحمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وأحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي.





وتسير جميع الاستعدادات الخاصة بمعسكر الفراعنة بشكل جيد وليس هناك أزمات تعرقل انطلاق المعسكر في موعده المحدد يوم 20 من الشهر الحالي بالإضافة إلى انضمام المحترفين كما أن العلاقة بين أعضاء الجهاز الفني قوية.



