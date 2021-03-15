لتعقيم الخزانات.. قطع مياه الشرب عن منطقة مبارك بالقصير

أخطرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر الوحدة المحلية لمدينة القصير، بأنه سيتم قطع مياه الشرب عن منطقة إسكان مبارك بمدينة القصير اليوم الاثنين من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا.





وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر فى الاخطار الموجه لمجلس المدينة، أن سبب قطع المياه عن المنطقة المذكورة عملية تعقيم وتطهير الخزان العلوى المغذى لتلك المنطقة.





وفى سياق آخر كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة البحر الأحمر، الأسبوع الماضي عن ضخ المياه بمناطق مبارك 5 ومبارك 8 والكوثر بالغردقة طوال الـ24 ساعة، وإلغاء نظام المناوبات.



وأضافت الشركة فى بيان سابق لها، أن عملية ضخ المياه للمناطق المختلفة بالغردقة طوال الـ24 ساعة يأتى تنفيذًا لتوصيل المياه بشكل مستمر للمواطنين دون انقطاع ولإلغاء نظام النوبات، وكذلك وإلغاء الخزانات الأرضية بالعمارات السكنية.