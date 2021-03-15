تعرف على أماكن فصل الكهرباء اليوم بالغردفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، منذ قليل عن فصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.





وأكد مركز عمليات البحر الاحمر فى بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الإذاعة وأناراتها، وبنك الدم، وجمعية الإسكان بالأحياء، وعمارات الرضا وعمارة أحمد عبد المقصود بجوار محطة الكرنك، والفرع المالى والباكبوند، خزان المياه وذلك اليوم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.



وأكد قطاع الكهرباء، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.