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اليمن: الجيش يحرز تقدمًا في جبهة حجة

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:00 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أعلنت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، أن الجيش أحرز تقدمًا جديدًا في حجة، شمال غرب البلاد، وسط انهيار ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

 

وبحسب موقع "سبتمبر نت"، حرر الجيش اليمني، مواقع مهمة في مديرية عبس، بعد هجوم عنيف على ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار، عقب تكبدها عشرات القتلى والجرحى.

 

وكان الجيش اليمني استهدف عربة مدرعة للميليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، ما أدى إلى تدميرها، ومصرع 5 من الميليشيا.

 

وقتل القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المدعو محمد هادي عجار، بنيران الجيش اليمني، في الجبهة ذاتها.

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جبهة حجه الحوثيين الجيش اليمني

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