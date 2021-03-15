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التعادل يحسم قمة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:00 ص
بوكا جونيوروز وريفر بليت
بوكا جونيوروز وريفر بليت
وكالات
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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة السوبر كلاسيكو المثيرة لكأس رابطة الدوري الأرجنتيني بين بوكا جونيورز، وريفر بليت، والذي احتضنه ملعب "لا بومبونيرا"، وذلك ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

انحاز الشوط الأول للقاء لإصحاب الضيافة الذين نجحوا في التقدم بالهدف الأول (ق41) من ركلة جزاء، سجلها سباستيان فيا، وتألق حارس مرمى ريفر، فرانكو أرماني، في التصدي لأكثر من فرصة حقيقية لإضافة هدف ثان.

وتحولت الأمور في الشوط الثاني، وكان فريق "المليونيرات" هو الأفضل، ليقتنص التعادل عبر أغوستين بالافيسينو (ق67)، من رأسية رائعة لعرضية مررها له فابيرسيو أنغيليري.

وتوترت الأجواء بعد التعادل، ليطرد حكم اللقاء لاعباً من كل فريق، بداية من كارلوس زامبرانو (ق69) في بوكا، مروراً بميلتون كاسكو في ريفر (ق79).

وتألق حارس بوكا، إستيبان أندرادا، في إفشال محاولات الضيوف، لخطف هدف الفوز والنقاط الثلاثة وقلب الطاولة، بتصدياته الرائعة في الدقائق الأخيرة، ليصبح رصيد ريفر بليت سبع نقاط في المجموعة الثانية.

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ريفر بليت رياضة بوكا جونيورز اخبار الرياضة

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