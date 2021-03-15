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تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين في محافظة قنا.. دافئ نهاراً مائل للبرودة ليلاً

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تشهد محافظة قنا اليوم الإثنين، حالة من استقرار الأوضاع في الأرصاد الجوية، مع ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وقالت "الأرصاد" إن طقس اليوم سيكون دافئًا خلال ساعات النهار، مائلًا للبرودة في فترات الليل، وخاصة على القاهرة الكبرى، ويكون شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري نهارًا.

حالة الطقس على السواحل الشمالية

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن الطقس يسوده طقس دافئ نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، ويكون شديد البرودة ليلًا، حيث تضم السواحل الشمالية مدن مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح.

طقس الغد ودرجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا، مشيرةً في بيانها الصادر اليوم، ان حالة الطقس على شمال الصعيد يسودها طقس دافئ، ودافئ على الجنوب نهارًا، بارد ليلًا.

حالة الطقس وسقوط الأمطار

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانها، إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم.

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