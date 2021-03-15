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حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 15-3-2021 في الإمارات

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 15-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والمد الثاني عند 03:08 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 20:40 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:16 والمد الثاني عند الساعة 23:11 والجزر الاول عند الساعة 17:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:39 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 26 19 80 35 دبــي 27 20 85 35 الشارقة 28 18 85 40 عجمان 28 20 90 40 أم القيوين 27 17 90 35 رأس الخيمة 30 18 85 35 الفجيرة 29 23 75 30 العين 30 17 90 25 ليوا 29 17 90 30 الرويس 25 18 80 35 السلع 25 17 80 30 دلما 24 17 85 50 طنب الكبرى 24 20 85 45 طنب الصغرى 24 20 85 45 أبو موسى 24 20 85 45 .

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