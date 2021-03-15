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حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 15-3-2021 في البحرين

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 15-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد والمواصلات.

حالة الطقس في البحرين
 
قالت إدارة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم معتدل مع بعض السحب ويكون رطب خلال الليل، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

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