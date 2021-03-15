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حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 15-3-2021 في الكويت

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 15-3-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت 
 
توقع المركز الوطني للأرصاد في الكويت أن يكون الطقس اليوم الإثنين، نهارًا دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .
 
أما ليلًا فيكون مائل للبروده إلى بارد والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم/ساعة .

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