الأرصاد تعلن: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 26

قالت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، إن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في حرارة الجو، مشيرة إلى أن البلاد يسود طقس دافئ وخاصة على أنحاء القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.



