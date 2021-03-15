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الأرصاد تعلن: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 26
الإثنين 15/مارس/2021 - 09:18 ص
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قالت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، إن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في حرارة الجو، مشيرة إلى أن البلاد يسود طقس دافئ وخاصة على أنحاء القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 190 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة.
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