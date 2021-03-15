Advertisements

الأرصاد تعلن: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 26

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قالت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، إن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في حرارة الجو، مشيرة إلى أن البلاد يسود طقس دافئ وخاصة على أنحاء القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 190 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة.

أخبار تهمك

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 8 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 3 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 17 ساعة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

منذ أقل من ساعتين

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

لابورتا يستهدف ضم جلاد الحراس إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

07:17 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار