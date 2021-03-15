الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

يريد نادي الزمالك الحصول على خدمات اللاعب عمرو جمال، مهاجم فريق طلائع الجيش، المعار من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي فتحت خطوط اتصال مع وكيل عمرو جمال واللاعب، لمعرفة رغبته فى التعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.





ويترقب الغزال مصيره مع القلعة الحمراء، خلال الفترة القادمة سواء بالعودة إلى قلعة الجزيرة فى الموسم القادم أو رحيله، وذلك لحسم موقفه من مفاوضات الزمالك.





ومازال الفارس الأبيض يبحث عن مهاجم قوي، من أجل إيجاد حلول العقم التهديفي خاصةً في البطولة الأفريقية، في مركز 9، بعد رحيل مصطفى محمد إلي جالطا سراي التركي.



