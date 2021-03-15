حسن عيد :"مشاركتي في فيلم"كومانچي"فرصة كبيرة بالنسبة لي"(خاص)



يُشارك الفنان حسن حاليًا في فيلم "كومانچي"، وهو بطولة بسمة، عباس أبو الحسن، محمود عزت، محمد خميس، شمم الحسن، وهو من تأليف أكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني.



وقال حسن عيد في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه يُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى "سوهان" وهو زوج "تيا" التي تُجسد دورها الفنانة بسمة، ومن خلال شخصيته نرى صراعات بين الخير والشر.



وأوضح حسن عيد أن ما جذبه للمشاركة في فيلم "كومانچي" أن الفيلم مكتوبًا بطريقة رائعة، فهو ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وسيتم ترجمته لخمس لغات، بالإضافة إلى أنه كان مُبتعدًا عن تقديم الأفلام السينمائية لمدة عامين، بسبب أنه أخذ عهدًا على نفسه بعدم المشاركة في أعمال غير جيدة؛ لأن أغلب الأعمال التي يتم إنتاجها حاليًا تكون أعمال تجارية لا يهتمون بمحتواها بقدر ما يهتمون من الأموال التي سيتمكنوا الحصول عليها من خلال ذلك العمل.



وأضاف حسن عيد :" عوامل كثيرة حمستني للمشاركة فيه منها إنه موضوع جديد ورق قوي، ومش موجود كتير في مصر؛ كل مشهد بيبقى عاوز ياخد أوسكار لوحده شركة الإنتاج شركة كبيرة جدًا اشتركت في مهرجان مالمو، وليها أعمال سابقة كتير والفيلم بيتكلم عن حقبة زمنية معينة بشكل معين، يا رب يطلع على المستوى اللي بنتمناه".



وأشار حسن عيد إلى أنه تم ترشيحه محمود الشربيني، مُضيفًا :" وهو من الناس المهمين جدًا اللي ليهم اسم مهم في الوسط الفني، واشتغلت معاه عملين قبل كده ومؤمن بفكره ودماغه جدًا، بالإضافة إن الفيلم اشتراك مصري عراقي سويدي، هيتعرض في مهرجانات فدي كانت فرصة كبيرة بالنسبة ليا، وأنه كمان فيلم تجاري، هنقدم حاجة مختلفة بتتعرض لأول مرة في السينما المصرية، وشركة الإنتاج مبخلتش علينا بحاجة، وموفرة ميزانية مفتوحة والناس أهم حاجة المحتوى اللي بيتقدم مش الفلوس زي ما كل الناس بتفكر".





فيلم" كومانچي "هو أول إنتاج مصري سويدي، وهو مأخوذ عن رواية للمؤلفة السويدية من أصول عراقية أكرميني نوري وتم ترجمتها الي العربية وتحولها الي نص سينمائي، وسوف يتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الانجيليزية و السويدية، وأيضًا ستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي علي مستوى التمثيل.