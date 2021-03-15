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الأرصاد تكشف عن موعد تخفيف الملابس

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن موعد تخفيف الملابس، مؤكدا أنه يكون التخفيف طفيفا في الشهر الأول من فصل الربيع، نظرا لأنه يكون فيه نسمات برودة.

وأكد أن الأحوال الجوية عادة ما تشهد إضطرابات مع نهايات الفصول، موضحا أنه قد تشهد البلاد أيضا تقلبات جوية حادة وسريعة، كما يمكن حدوث ظواهر جوية خاصة بالفصول الأربعة في يوم واحد.

وفي تصريحات تليفزيونية، أشار إلى أنه يتبقى أسبوع واحد وينتهي فصل الشتاء رسميًا وجغرافيًا، والأسبوع الجاري يشهد طقسا ربيعيا، استقرارا في الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس من دافئ إلى مائل للحرارة على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح الباكر يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ووجه نصائح للمواطنين بعدم تخفيف الملابس الشتوية، هذه الفترة، نظرا لاستمرار البرودة الشديدة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

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