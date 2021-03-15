Advertisements

أمطار على هذه الأماكن.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الليلة (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.
وتتوقيع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردا ليلا على الأنحاء كافة، وأن تشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 26 والصغرى 13.
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.
مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 14.
سيوة العظمى 22 والصغرى 10.
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14.
دمياط العظمى 21 والصغرى 14.
الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 13.
السويس العظمى 26 والصغرى 14.
العريش العظمى 20 والصغرى 11.
طابا العظمى 26 والصغرى 15.
سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 9.
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17.
الغردقة العظمى 28 والصغرى 17.
الفيوم العظمى 26 والصغرى 13.
بني سويف العظمى 27 والصغرى 12.
المنيا العظمى 28 والصغرى 12.
أسيوط العظمى 29 والصغرى 13.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الطقس اليوم الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 3 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 8 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يستهدف ضم جلاد الحراس إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

07:17 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار