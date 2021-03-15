أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 15-3-2021





استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.





أسعار الدواجن اليوم:





تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وتراوح بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بينما سجل البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه





وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.





سعر كرتونة البيض اليوم :





سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.



