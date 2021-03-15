



رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي (اهم الاوراق المطلوبة والشروط)





رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والذي الكثير من المواطنين الاستعلام عنه ومعرفة اهم الاوراق الذي يطلبه معاش والشروط التي يتم تسجيلها في تكافل وكرامة وأحد البرامج التي انشاتها وزارة التضامن الاجتماعي يتم من خلالها خدمة المواطنين الذين يحتاجون الى مساعدة وتحسين يعجبهم وكانت الوزارة قد قرر تقديم الدعم في نظام تكافل وكرامة بمبلغ 400 جنيه لمساعدة الأسر الفقيرة





الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي

كانت وزارة التضامن الاجتماعي موقع الالكتروني وذلك من خلال التسجيل في نظام معاش تكافل وكرامة والاستعلام عن كل المعلومات الخاصة بها الشخص حيث يقوم الشخص بالتسجيل في تكافل وكرامة الكترونيا في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- يقوم الشخص بدخول رابط موقع وزاره التضامن الاجتماعي الالكتروني.

- بعد ذلك يقوم بتسجيل حساب جديد على الموقع عن طريق كتابه البيانات المطلوبه.

- ثم الحصول على الاسم ورقم المرور.

- يتم دخول الموقع.

- بعد ذلك يقوم الشخص باختيار الخدمات الخاصة في تكافل وكرامة.

- ثم يكتب الرقم القومي وهو مكون من 14 رقم.

- بعد ذلك يقوم بكتابه البيانات ثم يضغط استعلام.





الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

عدد من الشروط وقد وضعتها وزاره التضامن الاجتماعي حتى يتمكن الشخص من الحصول على معاش تكافل وكرامة ابرز هذه الشروط ان يكون الشخص مصري في جنسيته فوق فوق ال 65 عاما ويكون ليس لديه اي املاك تجارية ولا يعمل ويكون من الاشخاص الارامل والمطلقات.



