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بيولي يكشف السبب وراء الهزيمة من نابولي

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:43 ص
ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي
وكالات
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يرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن سبب الخسارة أمام نظيره نابولي يعود لعامل الإرهاق بعد رحلة إلى إنجلترا وخوض مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

بات ميلان صاحب المركز الثاني يتأخر بتسع نقاط عن جاره المتصدر إنتر ميلان، وجاءت الخسارة أمام نابولي بعد ثلاثة أيام من عرض قوي انتهى بالتعادل 1-1، في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وقال بيولي لشبكة سكاي إيطاليا: "الدوري الأوروبي مرهق أكثر من دوري أبطال أوروبا، نحن نريد أن نكون هناك، وأنا لا أقدم أي أعذار، لكن من الواضح أننا تأثرنا بذلك".

وأضاف: "بدأنا الموسم في سبتمبر ، لكن الشخصية هي التي تصنع الفارق، الهزيمة تؤلمنا، نحن نحتل المركز الثاني، ونريد البقاء هنا حتى إذا لم يكن هذا هدفنا في البداية".

تعرض بيولي لسوء حظ، بسبب حرمانه من بعض اللاعبين المهمين للإصابة، أهمهم الهداف زلاتان إبراهيموفيتش، والقائد أليسيو رومانيولي، وسايمون كاير، ودافيدي كالابريا، وماريو مانزوكيتش، وإسماعيل بن ناصر.

وتابع: "نحن نتحدث عن لاعبين يمنحونا قيمة فنية وحضوراً مؤثراً، خضنا العديد من المباريات دون المهاجمين إبراهيموفيتش، ومانزوكيتش، وريبيتش، لذا يجب الإشادة فقط بالفريق".

واختتم: "كان بوسعنا أن نفعل المزيد في منطقة جزاء المنافس، لكن لا يمكن تغيير خصائص اللاعبين، فكروا في شكل إنتر دون روميلو لوكاكو، ولاوتارو مارتينيز، وأليكسيس سانشيز، أو يوفنتوس دون كريستيانو رونالدو، وفيدريكو كييزا".

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ميلان مواجهة قوية رياضة بيولي

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