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ننشر خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعه السادسة والاخيرة من خلال لينك موقع وزارة القوى العاملة

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:48 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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ننشر خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعه السادسة والاخيرة من خلال لينك موقع وزارة القوى العاملة

منحة العماله الغير منتظمة 2021، نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، من خلال السطور التالية أخر الاخبار التي تخص منحة العمالة الغير منتظمة حيث قامت وزارة القوي العامله بصرف اخر دفعه مستحقه لها خلال الايام الماضيه من خلال مكاتب البريد ولكن هناك بعض الاشخاص الذي تاخروا علي تسلم المبالغ الخاصه بهم لذا قامت الوزارة بتحديد لهم مواعيد اخري ليتسلموا مستحقاتهم فيها ، وتجدر الاشارة الي ان الاستعلام عن المنحه يتم عبر الدخول عبر الموقع الخاص بوزارة القوي العامله الموضح كيفية دخوله من خلال السطور التاليه .

منحة العماله الغير منتظمة 2021
انتهت وزارة القوي العامله الايام القليله الماضيه من تسليم مبالغ منحة العماله الغير منتظمة التي قامت مؤسسة الرئاسة بتخصيصها لعمال اليوميه الذي فقدوا اعمالهم بسبب تفاقم تداعيات وباء كورونا التي ادت الي توقف الكثير من الانشطة التجاريه حيث قامت الوزارة بتخصيص مبلغ الف وخمسمائة جنيه لكل عامل يتسلمهم علي مدار ثلاثة اشهر ، وتجدر الاشارة الي ان الحكومه قد قامت حتي الان بصرف دفعتين اي ان كل عامل قد تسلم مبلغ ثلاث الاف جنيه ولكن هناك بعض العاملين التي قد تخلفوا عن تسلم الدفعه السادسه في موعدها لذا حددت لهم الوزارة موعد لاستلام مستحقاتهم من خلال مكاتب البريد .

خطوات الاستعلام عن منحة الرئاسة 500 جنية
حددت وزارة القوي العامله مجموعه من الشروط الهامه التي يجب ان تنطبق علي المستحقين من اجل ان يصل الدعم الي مستحقيه حيث يمكنكم الاستعلام عن كل ما يلزمكم من خلال الاتي :

- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة.
- الضغط علي زر الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.
- تسجيل الاسم والرقم القومي.
- الضغط علي زر استعلام.

ننشر خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعه السادسة والاخيرة من خلال لينك موقع وزارة القوى العاملة

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