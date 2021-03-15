حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين في محافظة الشرقية

تشهد محافظة الشرقية، اليوم طقسا دافئا نهارا على جميع أنحاء المحافظة، وتكون درجات الحرارة 26 عظمى 13 صغرى.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين 15 مارس، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا، غائم بشكل جزئي على كل من القاهرة والوجه البحرى مع وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق على الوجه البحري بينما هناك فرص لسقوطها على القاهرة والرياح معتدلة على كلاهما، بينما يسود طقس يكون حار نهارا بارد ليلا غائم جزئيا والرياح معتدلة على شمال الصعيد بينما يكون حار مشمس نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد



