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نجوم الأهلي يغيبون عن القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:00 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري.

وتنطلق المباراة الوحيدة اليوم، عند الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، بين البنك الأهلي والأتحاد السكندري، لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي :-

1- حسام حسن "سموحة" برصيد 8 أهداف.
2- عمر كمال " المصري " برصيد 7 أهداف.
3- أحمد سمير " طلائع الجيش " برصيد 7 أهداف.
4- يوسف إبراهيم أوباما " الزمالك " برصيد 7 أهداف.
5- رمضان صبحي " بيراميدز " برصيد 6 أهداف.
6- رزاق سيسيه " الاتحاد " برصيد 6 أهداف.
7- أحمد ياسر ريان " سيراميكا " برصيد 6 أهداف.
8- شيمليس بيكلي " المقاصة " برصيد 6 أهداف.

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