



من هنــــــاااااااااااا... رابط نظام جدارة السعودي لتقديم وظائف الحج والعمرة 1442 للجنسين وطريقة التسجيل والتقديم (المملكة تعلن فتح باب التقديم)





رابط نظام جدارة وظائف الحج والعمرة 1442، تعتبر هذه العبارات هي الأكثر بحثا على جوجل خاصة عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم بوظائف الحج والعمرة هذا العام1442، في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل والتأثير السلبي على الاقتصاد سواء للدولة أو لمنزل المواطنين، ولذلك يرغب عدد كبير من المواطنين في الحصول على هذه الوظيفة ولكن اذا توفرت الشروط المعلن عنها من قبل المملكة.





نظام جدارة السعودي للتقديم لوظائف الحج والعمرة

يعد نظام الجدارة واحد من البوابات الإلكترونية التي إتاحتها المملكة العربية السعودية للمواطنين، في الاونة الاخيرة؛ للتقديم عليها لوظائف الحج والعمرة 1442،بعدما تم الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة الحج والعمرة، ولكن وفقا لشروط وأوراق لابد ان يجتازها المواطنين اولا للحصول عليها بنجاح، ثم يقوم بالضغط على الرابط الخاص بنظام الجدارة من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





التسجيل على نظام جدارة للتقديم لوظائف الحج والعمره





1- يقوم المواطن بالضغط على الرابط الخاص بنظام جداره لتي تم ذكره في السطور السابقة .





2- يقوم بالنقر على تسجيل الدخول .





3- كتابة رقم الهوية .





4- ثم يقوم بكتابة رقم المرور .





5- وأخيرا الضغط على تسجيل الدخول .





طريقة التقديم على وظائف الحج والعمره بنظام جدارة





– ينقر المواطن على رابط نظام الجدارة.





– ينقر على إنشاء حساب على نظام جدارة .





– يكتب المواطن كافة البيانات الخاصة به من اسم ورقم الهوية والهاتف المحمول.





– ثم يكتب رقم العمل .





– ويكتب رقم المرور .





– ثم الضغط على كلمة حفظ .



