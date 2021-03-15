Advertisements

من هنــــــاااااااااااا... رابط نظام جدارة السعودي لتقديم وظائف الحج والعمرة 1442 للجنسين وطريقة التسجيل والتقديم (المملكة تعلن فتح باب التقديم)

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:53 ص
تقديم وظائف الحج والعمرة 1442
تقديم وظائف الحج والعمرة 1442
Advertisements

من هنــــــاااااااااااا... رابط نظام جدارة السعودي لتقديم وظائف الحج والعمرة 1442 للجنسين وطريقة التسجيل والتقديم (المملكة تعلن فتح باب التقديم)

رابط نظام جدارة وظائف الحج والعمرة 1442، تعتبر هذه العبارات هي الأكثر بحثا على جوجل خاصة عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم بوظائف الحج والعمرة هذا العام1442، في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل والتأثير السلبي على الاقتصاد سواء للدولة أو  لمنزل المواطنين، ولذلك يرغب عدد كبير من المواطنين في الحصول على هذه الوظيفة ولكن اذا توفرت الشروط المعلن عنها من قبل المملكة.

نظام جدارة السعودي للتقديم لوظائف الحج والعمرة
يعد نظام الجدارة واحد من البوابات الإلكترونية التي إتاحتها المملكة العربية السعودية للمواطنين،  في الاونة الاخيرة؛ للتقديم عليها لوظائف الحج والعمرة 1442،بعدما تم الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة الحج والعمرة، ولكن وفقا لشروط وأوراق لابد ان يجتازها المواطنين اولا للحصول عليها بنجاح، ثم يقوم بالضغط على الرابط الخاص بنظام الجدارة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). 

التسجيل على نظام جدارة للتقديم لوظائف الحج والعمره

1- يقوم المواطن بالضغط على الرابط الخاص بنظام جداره لتي تم ذكره في السطور السابقة.

2- يقوم بالنقر على تسجيل الدخول.

3- كتابة رقم الهوية.

4- ثم يقوم بكتابة رقم المرور.

5- وأخيرا الضغط على تسجيل الدخول.

طريقة التقديم على وظائف الحج والعمره بنظام جدارة

– ينقر المواطن على رابط نظام الجدارة.

– ينقر على إنشاء حساب على نظام جدارة.

– يكتب المواطن كافة البيانات الخاصة به من اسم ورقم الهوية والهاتف المحمول.

– ثم يكتب رقم العمل.

– ويكتب رقم المرور.

– ثم الضغط على كلمة حفظ.

من هنــــــاااااااااااا... رابط نظام جدارة السعودي لتقديم وظائف الحج والعمرة 1442 للجنسين وطريقة التسجيل والتقديم (المملكة تعلن فتح باب التقديم)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظام جدارة جدارة تقديم وظائف الحج والعمرة 1442 تقديم وظائف الحج والعمرة السعودية

أخبار تهمك

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 4 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أمطار على هذه الأماكن.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الليلة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

نجوم الأهلي يغيبون عن القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ نصف ساعة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 7 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موقع جدارة | طريقة وآلية التقديم على وظائف وزارة التعليم الإدارية للجنسين بالسعودية وطريقة التسجيل الجديد عبر رابط جدارة

جدارة | ترقبوا وظائف مصلحة السجون 1441 الإدارية وزارة الخدمة المدنية بالسعودية والشروط المطلوبة وطرق التسجيل الجديد

جدارة | رابط الاستعلام عن وظائف مصلحة السجون 1441 وزارة الحدمة المدنية والعديد من الوظائف الإدارية عبر الموقع الرسمي

جدارة.. فتح باب التسجيل على وظائف مديرية السجون الآن عبر هذا الرابط ويغلق مساء اليوم

نظام جدارة | اعرف رابط الدخول لوظائف وزارة التعليم بالمملكة ومميزات نظام جدارة الإلكتروني الجديد

بالخطوات | استعلم الآن عن وظائف جدارة التعليمية لشهر سبتمبر 2019 وزارة الخدمة المدنية ووكيفية التسجيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

07:17 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار