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ارتفاع الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بفضل التفاؤل الذي صاحب إقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة ليدعم الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما نزل سهم مجموعة سوفت بنك في حين سجلت شركات التكنولوجيا الأخرى مكاسب محدودة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.17 بالمئة ليغلق على 29766.97 نقطة كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.91 بالمئة إلى 1968.73 نقطة.

وقال شويتشي اريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إوايكوسمو سيكيورتيز "السوق في اليايان اليوم انعكاس للسوق الأمريكية يوم الجمعة".

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي لخامس قمة غير مسبوقة على التوالي يوم الجمعة بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي بشكل نهائي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وأضاف اريساوا "المستثمرون يشترون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي ستستفيد من تعافي الاقتصاد الأمريكي، والذي من شأنه أن يتسارع بفضل الحزمة الاقتصادية الضخمة التي أقرت".

وارتفعت أسهم شركات النقل أسهم وشركات المواد في اليابان. وقفز سهم شركة بناء السفن ميتسوي إي آند اس هولدينجز 7.78 بالمئة وزسهما شركتي الشحن كواساكي كيسن 7.02 بالمئة ونيبون يوسن 4.74 بالمئة .

وقفز سهم آنا هولدينجز 4.43 بالمئة والخطوط الجوية اليابانية 3.79 بالمئة.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا في اليابان مقتفية خسائر المؤشر ناسداك وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 2.49 بالمئة.

وفقد سهم طوكيو إلكترون 1.56 بالمئة وادفانتست 1.26 بالمئة.

 

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