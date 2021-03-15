وائل الفشني يحيى حفلاً غنائيًا فى دار الأوبرا ..في هذا الموعد





يستعد المطرب وائل الفشنى، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا يوم الأحد المقبل الموافق 21 مارس الجاري على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، تحت مسمى "مرحب رمضان" ويتضمن الحفل على مجموعة من أروع أغانيه التراثية والابتهالات الدينية، ومنها تتر مسلسل "الغروب"، وهي حارة الحر تتر مسلسل "البداية"، كنت فين يا وعد وهي تتر مسلسل "طايع"، ما تدمعيش يا أماى تتر مسلسل "الاختيار".





كما سيقدم خلال الحفل مجموعة من الابتهالات الدينية والصوفية هي: "صلينا على النبى، ليلة مولد سيدنا النبي، ابتهال أدعوك، إن جار عليك الزمن، رسول الله طلب لي الحنين، يا مركب الغربة، يا كعبة البيت العتيق".



وفي سياق آخر، طرح المطرب وائل الفنشي مؤخرًا أغنية "افرح" مع المطرب أحمد سعد، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.



والجدير بالذكر أن المطرب وائل الفشني يشارك حاليًا في مسرحية " ألمظ وسي عبده " المقرر عرضها قريبًا على خشبة مسرح البالون، وهي من تاليف الدكتور مصطفي سليم وإخراج مازن الغرباوي وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده.