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برلماني: برنامج التمويل العقاري الجديد لمحدودي الدخل يحقق انتعاشة ودفعه غير مسبوقة للقطاع

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3 % حتى 30 عامًا، يحقق انتعاشة ودفعه غير مسبوقة للقطاع العقاري، مضيفًا أنه يهدف لزيادة نسبة التمويل العقارى فى مصر لتصل لـ٥٠٪ من الدخل القومي.

وأوضح محسب، أن توجيه الرئيس السيسي للبنك المركزي سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزي حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري، وأسهمت فى تلبية احتياجات المواطنين وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه طبقا لدراسات الأخيرة عن السوق العقارى كشفت أن مبادرة البنك المركزى نجحت في مضاعفة عدد طالبي التمويل العقارى بنسبة تصل لـ10 أضعاف خلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات، موضحًا أن عدد المواطنين المستفيدين من التمويل العقارى منذ عام 2004 وحتى عام 2014 بلغ 35 ألف مواطن فقط، فيما وصل عدد المستفيدين فى التمويل العقارى منذ بدأت المبادرة عام 2014 وحتى عام 2019 لـ350 ألف أسرة مما يوضح دور مبادرات البنك المركزى في تحقيق نمو كبير بقطاع التمويل العقارى.

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