شاهد.. تاكسي الخير.. "سائق" ينقل المرضى للمستشفيات مجانا

قال خالد عبدالرحيم سائق تاكسي، إنه دشن شبكة توصيل لنقل مرضى المستشفيات مجانا، على غرار شركات النقل الخاصة، موضحًا: "كل يوم مريضة بتطلب النقل في الساعة الخامسة فجرًا، ولما سألنا في المستشفى لقينا إنها بتغسل كلى وظروفها المادية لا تسمح، فوفر خدمة نقل مريض غسيل الكلى من المسشتفى إلى البيت مجانا في محافظة السويس.. بنوصلهم عشان خاطر ربنا".

وأضاف "عبدالرحيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "الخدمة مجانية وأحسن من أي عميل، ونتعمد الابتسام في وجوههم، ويبلغ عددنا نحو 50 شاب، ونستهدف منع سائقي التاكسي الذين لا يقومون بتشغيل العداد، لذلك فإن المواطنين يتعاملون معنا".



وتابع سائق التاكسي: "نعمل على مدار ساعات اليوم، ونذهب إلى مكان طلب الخدمة في دقائق معدودة، ونتعمد ألا نتأخر عن مرضى غسيل الكلى".



وأردف: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه لنا، ومحافظ السويس إذ جرى توفير لنا سيارات تاكسي، وعمومًا فإن تكلفة الرحلة قد تبلغ 30 جنيها، لكننا نقدم الخدمة بالمجان، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها المرضى".



وأوضح: "لما بنوصلهم ربنا بيرزقنا، ومش مستنيين حاجة من حد أو أي جهة، ولو المريض متصلش علينا نطمئن عليه ونتصل به، وبنعمل دعاية وأكتب رقم هاتفي على ورقة أمام أي مستشفى حتى يصل إليّ مختلف المرضى".

