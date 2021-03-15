Advertisements

شاهد.. تاكسي الخير.. "سائق" ينقل المرضى للمستشفيات مجانا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال خالد عبدالرحيم سائق تاكسي، إنه دشن شبكة توصيل لنقل مرضى المستشفيات مجانا، على غرار شركات النقل الخاصة، موضحًا: "كل يوم مريضة بتطلب النقل في الساعة الخامسة فجرًا، ولما سألنا في المستشفى لقينا إنها بتغسل كلى وظروفها المادية لا تسمح، فوفر خدمة نقل مريض غسيل الكلى من المسشتفى إلى البيت مجانا في محافظة السويس.. بنوصلهم عشان خاطر ربنا".
وأضاف "عبدالرحيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "الخدمة مجانية وأحسن من أي عميل، ونتعمد الابتسام في وجوههم، ويبلغ عددنا نحو 50 شاب، ونستهدف منع سائقي التاكسي الذين لا يقومون بتشغيل العداد، لذلك فإن المواطنين يتعاملون معنا".

وتابع سائق التاكسي: "نعمل على مدار ساعات اليوم، ونذهب إلى مكان طلب الخدمة في دقائق معدودة، ونتعمد ألا نتأخر عن مرضى غسيل الكلى".

وأردف: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه لنا، ومحافظ السويس إذ جرى توفير لنا سيارات تاكسي، وعمومًا فإن تكلفة الرحلة قد تبلغ 30 جنيها، لكننا نقدم الخدمة بالمجان، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها المرضى".

وأوضح: "لما بنوصلهم ربنا بيرزقنا، ومش مستنيين حاجة من حد أو أي جهة، ولو المريض متصلش علينا نطمئن عليه ونتصل به، وبنعمل دعاية وأكتب رقم هاتفي على ورقة أمام أي مستشفى حتى يصل إليّ مختلف المرضى".

أخبار تهمك

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على هذه الأماكن.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الليلة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

نجوم الأهلي يغيبون عن القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ نصف ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

07:17 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار