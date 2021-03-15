البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.









وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لآجل عامين بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لآجل 3 سنوات.





وبحسب بيانات المركزي تبلغ قيمة الطرح الثالث لآجل 7 سنوات 6.5 مليار جنيه.





وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.



