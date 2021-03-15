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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.


وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لآجل عامين بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لآجل 3 سنوات.

وبحسب بيانات المركزي تبلغ قيمة الطرح الثالث لآجل 7 سنوات 6.5 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

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