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الذهب يتخلى عن مكاسبه بضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
رويترز
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تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة اليوم الاثنين، إذ تلقت الآمال في تعاف اقتصادي أسرع دعما من بيانات الإنتاج الصناعي الصيني التي جاءت أفضل من التوقعات، كما استمر الضغط على المعدن نتيجة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، بحسب ما نشرت "رويترز".

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية عند 1724.68 دولار للأوقية، وكان قد زاد في وقت سابق 0.4 بالمئة. وزادت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئةإلى 1722.50 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي بدعم زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية لذروة ما يزيد عن عام مع استمرار التفاؤل حيال الاقتصاد الأمريكي بعد توقيع الرئيس الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

كما أن بيانات النمو المشجعة حدت من جاذبية المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في الصين تسارع النمو في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط متجاوزا التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، مزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.89 دولار. وهبط البلادبوم 0.9 بالمئة إلى 2351.28 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1202.62 دولار.

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