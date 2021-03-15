بشرى سارة للطلاب.. توجيه مهم من التعليم بشأن المصروفات الدراسية وتسليم الكتب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بالمصروفات الدراسية.





وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنها تتابع مع المديريات التعليمية، الموقف النهائي لتسليم الكتب المدرسية، للاطمئنان على نسب صرف واستلام الكتب ووصولها للطلاب في المدارس.





وأعلنت الوزارة، انتظام الدراسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.





ومن ناحيتها، أعلنت المدارس، شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة في حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولي الأمر يوقع على الإقرار بالرقم القومي، وتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسي والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولي الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولي الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتي الشخصية وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.







