المشرف على قطاع خدمة المجتمع يواصل جولاته لتفقد الخدمات بالمدن الجامعية

واصل الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، جولاته لتفقد الخدمات بالمدن الجامعية.

وأجرى جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بشبرا للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبد الونيس نائب المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، وزين رشوان مدير المدينة الجامعية بشبرا.

واطمأن الدكتور جمال سوسة خلال جولته على الخدمات المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية، والتقى بعدد من الطلاب داخل المدينة واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، والتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

واكد المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.