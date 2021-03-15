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الموت يُفجع المخرج عمرو سلامة

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن المخرج عمرو سلامة عن وفاة خالته السيدة وئام فودة، حرم المرحوم اللواء هاشم عبد الخالق مساعد وزير الداخلية الأسبق، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عمرو سلامة منشورًا قال فيه:" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انتقلت إلى رحمة الله خالتي الكبرى، التي تعتبر جدتي وعميدة الأسرة المغفور لها بإذن الله، السيدة وئام فودة حرم المرحوم اللواء هاشم عبد الخالق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والدة المهندسان رؤوف وإيهاب بإنجلترا، والعقيد محمد والدكتورة لطيفة".

وتابع عمرو سلامة قائلاً:"إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، وإنَّا بفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، صلاة الجنازة اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري، والدفن بمدافن العائلة بمقابر طريق الواحات".


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال المخرج عمرو سلامة الدرامية مسلسل" ما وراء الطبيعة"، وهو بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

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