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أسترازينيكا: لقاح كورونا سليم ولا يسبب الانسداد الرئوي أو التجلط

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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أصدرت شركة "أسترازينيكا" ردا على تعليق هولندا وأيرلندا لاستخدام لقاحها مؤقتا، بعد تقارير عن حوادث تجلط دم بعد التطعيم باللقاح في النرويج، في الوقت الذي أكدت الشركة، أنها أجرت مراجعة على من تلقوا  لقاحها لفيروس كورونا وأسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم.

وقالت الشركة في بيان: "مراجعة دقيقة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليونا حصلوا على التطعيم من كوفيد-19 بلقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح في أي فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه".

قرار هولندا جاء بعد تعليق إيرلندا للقاح، حيث قال الدكتور رونان جلين، نائب كبير المسؤولين الطبيين في أيرلندا، إن التوصية قُدمت بعد أن أبلغت وكالة الأدوية النرويجية عن أربع حالات لتجلط الدم بين بالغين بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا.

وأضاف أنه رغم عدم وجود صلة قاطعة بين اللقاح والإصابة، أوصي مسؤولو الصحة الأيرلنديون بتعليق طرح اللقاح كإجراء احترازي.

وعلقت السلطات في الدنمرك والنرويج وأيسلندا استخدام اللقاح لمشاكل تتعلق بالتجلط، في حين أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات أسترازينيكا الأسبوع الماضي ريثما تحقق في وفاة ناجمة عن اضطرابات تخثر الدم.

من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الدواء بالمملكة المتحدة أن "تقارير الجلطات الدموية ليست أكبر من العدد الذي كان سيسجل بشكل طبيعي بين السكان الذين تم تلقيحهم، وأن "الأدلة المتاحة لا تؤكد أن اللقاح هو السبب."

وذكرت أنه لا يزال يتعين على الافراد الحصول على اللقاح عندما يُطلب منهم ذلك.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية: إنه لا يوجد ما يدل على ارتباط هذه الحالات باللقاح، وهو رأي ذهبت إليه أيضا منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة.

وقالت الشركة: إنها والسلطات الصحية الأوروبية أجرتا اختبارات إضافية دون أن تظهر ما يدعو للقلق.

وأضافت أنه لا توجد أيضا مشكلات مؤكدة متعلقة بجودة أي من دفعات لقاحها لفيروس كورونا المستخدمة في أنحاء أوروبا والعالم.

وأقرت السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان استخدام لقاح أسترازينيكا الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، لكن الهيئات التنظيمية الأمريكية لم تقره بعد.

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