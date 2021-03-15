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بعد قليل.. الرئاسي الليبي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بطرابلس

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:19 ص
ليبيا
ليبيا
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية محلية، بأن المجلس الرئاسي الليبي سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بطرابلس بعد قليل.

 

ومن المقرر، أن فايز السراج سيسلم السلطة رسميًا للحكومة الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، غدًا.

 

 ويوم السبت الماضي، تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا اليمين الدستورية المجلس الرئاسي الليبي الدبيبة

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