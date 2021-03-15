بعد قليل.. الرئاسي الليبي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بطرابلس

أفادت وسائل إعلامية محلية، بأن المجلس الرئاسي الليبي سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بطرابلس بعد قليل.

ومن المقرر، أن فايز السراج سيسلم السلطة رسميًا للحكومة الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، غدًا.

ويوم السبت الماضي، تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.