حسين عبد اللطيف: عودة كارتيرون للزمالك لغز.. وقاسم وعبد الحليم "اتظلموا"

يرى حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك الاسبق ان عودة كارتيرون مجددا للابيض تحمل لغز كبير.





وقال عبد اللطيف لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "البعض تحدث عن أن شخصية باتشيكو ضعيفة، هل كارتيرون شخصيته قوية !





واردف: عودة كارتيرون للزمالك لغز كبير،أرى ان في هذه العودة شق أخلاقي لكن في كل الأحوال سندعم الفريق.





واشار: أعتقد أن أحد الأشخاص لعب دورا في رحيل كارتيرون ثم عودته من جديد>





واكد: كارتيرون افضل من باتشيكو على المستوى الفني.





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