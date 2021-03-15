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حسين عبد اللطيف: عودة كارتيرون للزمالك لغز.. وقاسم وعبد الحليم "اتظلموا"
الإثنين 15/مارس/2021 - 10:21 ص
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يرى حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك الاسبق ان عودة كارتيرون مجددا للابيض تحمل لغز كبير.
وقال عبد اللطيف لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "البعض تحدث عن أن شخصية باتشيكو ضعيفة، هل كارتيرون شخصيته قوية !
واردف: عودة كارتيرون للزمالك لغز كبير،أرى ان في هذه العودة شق أخلاقي لكن في كل الأحوال سندعم الفريق.
واشار: أعتقد أن أحد الأشخاص لعب دورا في رحيل كارتيرون ثم عودته من جديد>
واكد: كارتيرون افضل من باتشيكو على المستوى الفني.
واتم: الظروف ظلمت أشرف قاسم وعبد الحليم علي في الزمالك
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