نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير صوص الدوريتوس لأفراد أسرتك ولكي تحصلين على الطعم المظبوط والمذاق الحلو اتبعي المقادير التالية:





المقادير

- طماطم : 4 حبات (مقطّعة مكعبات)

- البصل الأحمر : 1 حبة (حجم متوسط، مفروم خشن)

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (مقطّع مكعبات)

- الفلفل الاحمر الحار : 2 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

ضعي الطماطم، البصل، الفلفل الرومي الأحمر، الفلفل الأحمر الحار والثوم في وعاء.

أضيفي عصير الليمون الحامض، ونكّهي بالملح، الفلفل الأسود، الكزبرة والكمون.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل النكهات.

‏احتفظي بالصلصة في إناء زجاجي أو قدميها فوراً.‏