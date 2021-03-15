ارتفع أسعار الجملة في السعودية بنسبة 7.3%

ارتفع معدل أسعار الجملة في السعودية خلال فبراير الماضي بنحو 7.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.





وبحسب بيانات "الهيئة العامة للإحصاء فقد تصدر قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بارتفاعه بنسبة 14.9 في المائة





كما ارتفع قسم الخامات والمعادن بنسبة 13.6 في المائة، تلاه قسم منتجات الزراعة وصسيد الأسماك بنسبة 13.2 في المائة.





وسجلت المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 10.7 في المائة ، فيما تراجع قسم السلع القابلة للنقل بنسبة 1.9 في المائة.