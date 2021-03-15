Advertisements

ارتفع أسعار الجملة في السعودية بنسبة 7.3%

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفع معدل أسعار الجملة في السعودية خلال فبراير الماضي بنحو 7.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وبحسب بيانات "الهيئة العامة للإحصاء فقد تصدر قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بارتفاعه بنسبة 14.9 في المائة

كما ارتفع قسم الخامات والمعادن بنسبة 13.6 في المائة، تلاه قسم منتجات الزراعة وصسيد الأسماك بنسبة 13.2 في المائة.

وسجلت المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 10.7 في المائة ، فيما تراجع قسم السلع القابلة للنقل بنسبة 1.9 في المائة.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجوم الأهلي يغيبون عن القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

أمطار على هذه الأماكن.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الليلة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 9 ساعات

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 4 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

07:17 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار