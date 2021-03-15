التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ـ و لا يزال السوق يشهد ضعف واضح باستمرار و توالى المبيعات و فشل الرئيسي فى الاستقرار داخل قناته العرضية مع تراجع قيم التداول و تراجع شهية الافراد للمخاطرة.

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11290 نقطة،

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3201 نقطة.