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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت  البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ـ و لا يزال السوق يشهد ضعف واضح باستمرار و توالى المبيعات و فشل الرئيسي فى الاستقرار داخل قناته العرضية مع تراجع قيم التداول و تراجع شهية الافراد للمخاطرة.
 
مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11290 نقطة، 
 فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3201 نقطة.
 

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