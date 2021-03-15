تحت إشراف الزميل وليد صلاح.. إطلاق أول منصة مصرية متخصصة في توظيف الصحفيين

وقع الزميل الصحفي وليد صلاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بروتوكول تعاون مع منصة ميديا لانسر، وهي المنصة الأولى من نوعها في مصر لتدريب الصحفيين على استخدام التكنولوجيا في مجال الصحافة، والتي يتابع صفحتها الرسمية على فيسبوك أكثر من 8 آلاف صحفية/صحفي مصري، يتولى بموجبه "صلاح" الإشراف على إنشاء أول منصة مصرية متخصصة في مساعدة الصحفيين المصريين على إيجاد فرص عمل سواء في وسائل الإعلام المصرية أو العربية أو العالمية، في مجال الكتابة الصحفية والتصوير والسوشيل ميديا.





وقال "صلاح" في بيان له، إن ذلك يأتي كخطوة تهدف لتعريف الصحفيين المصريين بفرص العمل المتاحة في وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، مؤكدًا أن المنصة هي مشروع خاص غير هادف للربح هدفه تعريف الصحفيين بفرص العمل الحقيقية والتي تتناسب مع خبراتهم.





وأضاف أن المنصة تهدف كذلك لتقديم مقالات علمية عن الطريقة السليمة لكتابة سيرة ذاتية صحفية محترفة، وكيفية صياغة الأفكار الصحفية قبل إرسالها لوسائل الإعلام لضمان الموافقة عليها، إضافة إلى فهم أوسع لمجال العمل عن بعد أو العمل من المنزل.





وأكد وليد صلاح إن العمل على تنفيذ المنصة بدأ بالفعل، ومن المتوقع اطلاقها رسميًا عبر مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين المصريين يعلن عن موعده في يونيو من العام الجاري.





وكان قد تقدم الزميل الصحفي وليد صلاح، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس الجاري.



